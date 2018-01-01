Украинка признана лучшей юной спортсменкой Европы

Ярослава Магучих выиграла две престижные награды за один день.

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих была признана лучшей юной спортсменкой Европы во всех летних видах.

Премия имени бывшего президента польского Олимпийского комитета Петра Нуровского, который трагически погиб в авиакатастрофе, была присвоена украинке на Генеральной ассамблее Европейских олимпийских комитетов в Варшаве.

В борьбе за это звание Магучих обошла таких соперниц, как хорватская пловчиха Франка Гргич, итальянская гимнастка Джоржия Вилья, венгерская фехтовальщица Лиза Пуштай и эстонская велосипедистка Мадис Михкельс.

Отметим, что вместе с наградой лучшей юной спортсменки Европы Ярослава Магучих получила и денежное поощрение, призванное помочь ей в подготовке к Олимпийским играм-2020 в Токио.

Отметим, что в этот же день Европейская легкоатлетическая ассоциация назвала Магучих “восходящей звездой года“ в своем виде спорта.