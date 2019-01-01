Магучих - лучшая молодая легкоатлетка Европы в 2019 году

Украинка победила в престижной номинации "Восходящяя звезда".

Украинская прыгунья в высоту Ярослава Магучих выиграла премию Европейской легкоатлетической ассоциации (EAA) "Восходящая звезда".

Об этом стало известно во время торжественной церемонии награждения Golden Tracks, которая прошла Таллине (Эстония). Победителей определили голосованием среди СМИ, фанатов, представителей национальных федераций и экспертной комиссии European Athletic.

"Я очень счастлива выиграть эту премию. Хочу поблагодарить всех, кто поддерживал меня на протяжении сезона, а особенно тренера Татьяну Степанову и мою семю. Это отличная мотивация для того, чтобы работать еще упорнее", - приводит слова Магучих пресс-служба ФЛАУ.

В тройку финалистов среди мужчин попал также украинец Михаил Кохан.

Напомним, в 2019 году Магучих выиграла чемпионат Европы среди юниоров, а на прошедшем в Дохе чемпионате мира девушка завоевала серебро.