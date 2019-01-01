Переключиться на мобильную версию

Легендарный Элиуд Кипчоге выбежал марафон из 2:00

Комментариев: 0
Историческое достижение совершил кенийский марафонец на трассе в Вене.
Элиуд Кипчоге во время INEOS 1:59 Challenge
Элиуд Кипчоге во время INEOS 1:59 Challenge
twitter.com/ineos159

Сегодня, 12-го октября, именитый кенийский марафонец Элиуд Кипчоге провел свой личный челлендж - INEOS 1:59 Challenge.

Цель самого быстрого марафонца в мире была достичь невозможного и выбежать из двухчасового времени. Забег начался в 9:15 по киевскому времени и завершился за несколько секунд до такого, как стрелки показали 11:15.

34-летний Элиуд Кипчиоге совершил невозможное и пробежал дистанцию марафона за 1:59:40.2! 

Это время не будет признано мировым рекордом, так как этот забег не являлся официально признанным международными организациями по легкой атлетике, но для Элиуда это не имеет значение. Он переписал историю бега и доказал, что человек способен на все.

Ранее сообщалось, что Хэмилтон побил рекорд Шумахера.

Поделись:
Теги: легкая атлетика, марафон, история, рекорд
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь