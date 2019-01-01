Легендарный Элиуд Кипчоге выбежал марафон из 2:00

Историческое достижение совершил кенийский марафонец на трассе в Вене.

Сегодня, 12-го октября, именитый кенийский марафонец Элиуд Кипчоге провел свой личный челлендж - INEOS 1:59 Challenge.

Цель самого быстрого марафонца в мире была достичь невозможного и выбежать из двухчасового времени. Забег начался в 9:15 по киевскому времени и завершился за несколько секунд до такого, как стрелки показали 11:15.

34-летний Элиуд Кипчиоге совершил невозможное и пробежал дистанцию марафона за 1:59:40.2!

Это время не будет признано мировым рекордом, так как этот забег не являлся официально признанным международными организациями по легкой атлетике, но для Элиуда это не имеет значение. Он переписал историю бега и доказал, что человек способен на все.

Ранее сообщалось, что Хэмилтон побил рекорд Шумахера.