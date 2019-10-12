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Усэйн Болт стал участником массовой драки в ночном клубе

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Легендарный легкоатлет пытался утихомирить конфликт.
Усэйн Болт
Усэйн Болт
Getty Images

Именитый ямайский восьмикратный олимпийский чемпион по легкой атлетике Усэйн Болт стал участником массовой драки в одном из ночных клубов Лондона.

По информации The Sun, конфликт произошел в клубе The Room. У Болта и его пяти его друзей произошла словесная перепалка с группой людей из Восточной Европы.

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В конечном итоге конфликтующие вышли на улицу, где Болт попытался успокоить обе стороны, однако драки избежать не удалось. Отмечается, что никто из участников конфликта серьезно не пострадал.

Конфликтующие вышли на улицу, а сам легкоатлет активно не спорил, а лишь пытался успокоить обе стороны. Сообщается, что участники конфликта серьезно не пострадали.

Ранее сообщалось, что игрока Челси избили около ночного клуба.

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Теги: Усэйн Болт, спорт, драка, конфликт
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Комментариев (1)
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гость  (аноним)  12.10.2019, 11:49
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если из восточной Европы, то наши холопы точно.. денег немеренно накрали чтоб по клубам Лондона тусить***
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