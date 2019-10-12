Усэйн Болт стал участником массовой драки в ночном клубе

Легендарный легкоатлет пытался утихомирить конфликт.

Именитый ямайский восьмикратный олимпийский чемпион по легкой атлетике Усэйн Болт стал участником массовой драки в одном из ночных клубов Лондона.

По информации The Sun, конфликт произошел в клубе The Room. У Болта и его пяти его друзей произошла словесная перепалка с группой людей из Восточной Европы.

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В конечном итоге конфликтующие вышли на улицу, где Болт попытался успокоить обе стороны, однако драки избежать не удалось. Отмечается, что никто из участников конфликта серьезно не пострадал.

Конфликтующие вышли на улицу, а сам легкоатлет активно не спорил, а лишь пытался успокоить обе стороны. Сообщается, что участники конфликта серьезно не пострадали.

Ранее сообщалось, что игрока Челси избили около ночного клуба.