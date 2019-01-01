Красотка пятницы: сексуальная бегунья, которая мечтает выиграть золото на ОИ-2020

Спорт bigmir)net продолжает вести свою постоянную рубрику Красотка пятницы. В этот раз мы представляем вашему вниманию великолепную Алису Шмидт.

Алиса Шмидт instagram.com/alicasmd/

Алиса Шмидт - очаровательная 20-летняя бегунья из Германии, которая была признана австралийским изданием Busted Coverage самой сексуальной спортсменкой мира.

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Красотка попала в легкую атлетику в 7-летнем возрасте, а уже в 11 лет она решила, что будет выступать в забегах на короткие дистанции - 200, 400, 800 метров, а также в эстафете 4 по 100. С тех пор Алиса идет к своей главной цели - золотой олимпийской медали.

Пока же в активе Алисы серебряная медаль чемпионата Европы по легкой атлетике. А еще бегунья - звезда Instagram, на аккаунт которой подписано свыше 542 тысяч человек. Это помогло ей получить крупные контракты с Puma и крупнейшим производителем спортивного питания.

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Напомним, ранее героиней нашей постоянной рубрики Красотка пятницы была пышногрудая модель, которая помогла Дугласу Косте пережить развод.