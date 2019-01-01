Бех-Романчук: Были мысли вообще не ехать на чемпионат мира

Спортсменка рассказала о своих проблемах со здоровьем.

Украинская прыгунья Марина Бех-Романчук призналась, что серебряная медаль чемпионата мира далась ей нелегко.

“После первой попытки, или, даже, после первых двух, я смогла более-менее оценить, кто составляет сильную конкуренцию, кто будет бороться за высокие места. Тогда я поняла, что вот она медаль и ее просто нужно не отпустить, что мне нужно добавить хотя бы пару сантиметров, чтобы просто забрать свое.

У меня до сих пор проблемы со здоровьем. Я уже полторы недели нахожусь в очень тяжелом физическом состоянии. У меня есть проблемы со здоровьем, но я не знаю, какие именно. Нужно возвращаться домой, делать диагностику и узнавать, что именно не так.

Перед ЧМ эти полторы недели были невероятно сложными, было очень много слез и нервов. Были мысли, что я вообще никуда не поеду, отправлюсь домой проходить обследование, потому что мне плохо и у меня болит.

Но, с последних сил, благодаря моим родным, моему любимому, моим родителям... Они настолько меня поддерживали, находили слова, которые меня мотивировали и заставляли и дальше бороться. Дойти до конца. Теперь с чистой душой и совестью можно возвращаться домой.

Это не травма. У меня есть проблемы с кишечником. Изначально я думала, что это одно, мне назначили лечение, но со временем оказалось, что, это, наверное, что-то другое, потому что лечение абсолютно не помогло.

Последние дни я сижу на очень жесткой диете, мне почти ничего нельзя. Каждый день становилась на весы и думала: “Хоть бы мои полкило или 300 грамм никуда не делись за ночь“. Никогда бы в жизни не подумала, что такое будет меня беспокоить“, - рассказала спортсменка в интервью YouTube-каналу Ukrainian Athletics.

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