ЧМ по легкой атлетике 2019: расписание и результаты украинцев
В пятницу, 27 сентября, в Дохе (Катар) стартует чемпионат мира по легкой атлетике. Соревнования пройдут на стадионе Халифа, который вмещает 40 тысяч зрителей.
Украину на чемпионате мира представят 44 спортсмена, которые будут выступят в 21-й дисциплине. С 1993 года наши атлеты выиграли 37 медалей - 11 золотых, 11 серебряных и 15 бронзовых. Надеемся, что в Дохе этот показатель существенно пополнится.
Расписание:
27 сентября
16:40 Женщины. Метание молота. Квалификация. Ирина Климец (72,93 м PB - вышла в финал), Ирина Новожилова (65,31 м), Алена Шамотина
17:10 Женщины. 800 м. Первый раунд. Ольга Ляхова, Наталья Прищепа
17:30 Женщины. Прыжки с шестом. Квалификация. Марина Килипко
18:40 Женщины. Прыжки в высоту. Квалификация. Юлия Левченко, Ирина Геращенко, Ярослава Магучих
23:59 Женщины. Марафон. Виталий Шафар
28 сентября
19:15 Женщины. 800 м. Полуфинал*
19:25 Женщины. Метание молота. Финал*
20:00 Микст. Эстафета 4x400 м. Первый раунд. Украина
23:30 Мужчины. Ходьба 50 км. Закальницкий, Банзерук, Литанюк
23:30 Женщины. Ходьба 50 км. Юдкина, Мирончук, Собчук
29 сентября
20:05 Мужчины. 200 м. Первый раунд. Смелик
20:40 Женщины. Прыжки с шестом. Финал*
22:35 Микст. Эстафета 4x400 м. Финал*
23:30 Женщины. Ходьба 20 км. Кашина, Боровська
30 сентября
16:30 Женщины. Метание копья. Квалификация. Гацько-Федусова
20:30 Женщины. Прыжки в высоту. Финал*
20:50 Мужчины. 200 м. Полуфинал*
22:10 Женщины. 800 м. Финал*
1 октября
16:30 Мужчины. Метание молота. Квалификация. Перевозников, Регеда, Кохан
16:50 Мужчины. Прыжки в высоту. Квалификация. Бондаренко, Проценко
17:30 Женщины. 400 м с барьерами. Первый раунд. Рыжикова
21:20 Женщины. Метание копья. Финал*
22:40 Мужчины. 200 м. Финал*
2 октября
18:00 Женщины. Метание диска. Квалификация. Семенова
21:05 Женщины. 400 м с барьерами. Полуфинал*
21:40 Мужчины. Метание молота. Финал*
3 октября
16:40 Женщины. Тройной прыжок. Квалификация. Саладуха, Красуцкая
4 октября
20:15 Мужчины. Прыжки в высоту. Финал*
20:40. Женщины. Эстафета 4х100 м. Первый раунд
21:00 Женщины. Метание диска. Финал*
21:30 Женщины. 400 м с барьерами. Финал*
23:30 Мужчины. Ходьба 20 км. Шумик, Лосев, Забуженко
5 октября
16:30 Мужчины. Метание копья. Нечипорук
17:15 Женщины. 100 м с барьерами. Плотицина
17:50 Женщины. Прыжки в длину. Квалификация. Бех-Романчук
19:55 Женщины. Эстафета 4x400 м. Первый раунд. Украина
20:35 Женщины. Тройной прыжок. Финал*
22:05 Женщины. Эстафета 4x100 м. Финал*
23:59 Мужчины. Марафон. Порозов
6 октября
19:05 Женщины. 100 м с барьерами. Полуфинал*
19:15 Женщины. Прыжки в длину. Финал*
19:55 Мужчины. Метание копья. Финал*
20:50 Женщины. 100 м с барьерами. Финал*
21:15 Женщины. Эстафета 4x400 м. Финал*
* - в случае выхода
Полная версия правил