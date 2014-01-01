ЧМ по легкой атлетике 2019: расписание и результаты украинцев

Чемпионат мира по легкой атлетике проходит в Дохе с 27 сентября по 6 октября.

В пятницу, 27 сентября, в Дохе (Катар) стартует чемпионат мира по легкой атлетике. Соревнования пройдут на стадионе Халифа, который вмещает 40 тысяч зрителей.

Украину на чемпионате мира представят 44 спортсмена, которые будут выступят в 21-й дисциплине. С 1993 года наши атлеты выиграли 37 медалей - 11 золотых, 11 серебряных и 15 бронзовых. Надеемся, что в Дохе этот показатель существенно пополнится.

Расписание:

27 сентября

16:40 Женщины. Метание молота. Квалификация. Ирина Климец (72,93 м PB - вышла в финал), Ирина Новожилова (65,31 м), Алена Шамотина

17:10 Женщины. 800 м. Первый раунд. Ольга Ляхова, Наталья Прищепа

17:30 Женщины. Прыжки с шестом. Квалификация. Марина Килипко

18:40 Женщины. Прыжки в высоту. Квалификация. Юлия Левченко, Ирина Геращенко, Ярослава Магучих

23:59 Женщины. Марафон. Виталий Шафар

28 сентября

19:15 Женщины. 800 м. Полуфинал*

19:25 Женщины. Метание молота. Финал*

20:00 Микст. Эстафета 4x400 м. Первый раунд. Украина

23:30 Мужчины. Ходьба 50 км. Закальницкий, Банзерук, Литанюк

23:30 Женщины. Ходьба 50 км. Юдкина, Мирончук, Собчук

29 сентября

20:05 Мужчины. 200 м. Первый раунд. Смелик

20:40 Женщины. Прыжки с шестом. Финал*

22:35 Микст. Эстафета 4x400 м. Финал*

23:30 Женщины. Ходьба 20 км. Кашина, Боровська

30 сентября

16:30 Женщины. Метание копья. Квалификация. Гацько-Федусова

20:30 Женщины. Прыжки в высоту. Финал*

20:50 Мужчины. 200 м. Полуфинал*

22:10 Женщины. 800 м. Финал*

1 октября

16:30 Мужчины. Метание молота. Квалификация. Перевозников, Регеда, Кохан

16:50 Мужчины. Прыжки в высоту. Квалификация. Бондаренко, Проценко

17:30 Женщины. 400 м с барьерами. Первый раунд. Рыжикова

21:20 Женщины. Метание копья. Финал*

22:40 Мужчины. 200 м. Финал*

2 октября

18:00 Женщины. Метание диска. Квалификация. Семенова

21:05 Женщины. 400 м с барьерами. Полуфинал*

21:40 Мужчины. Метание молота. Финал*

3 октября

16:40 Женщины. Тройной прыжок. Квалификация. Саладуха, Красуцкая

4 октября

20:15 Мужчины. Прыжки в высоту. Финал*

20:40. Женщины. Эстафета 4х100 м. Первый раунд

21:00 Женщины. Метание диска. Финал*

21:30 Женщины. 400 м с барьерами. Финал*

23:30 Мужчины. Ходьба 20 км. Шумик, Лосев, Забуженко

5 октября

16:30 Мужчины. Метание копья. Нечипорук

17:15 Женщины. 100 м с барьерами. Плотицина

17:50 Женщины. Прыжки в длину. Квалификация. Бех-Романчук

19:55 Женщины. Эстафета 4x400 м. Первый раунд. Украина

20:35 Женщины. Тройной прыжок. Финал*

22:05 Женщины. Эстафета 4x100 м. Финал*

23:59 Мужчины. Марафон. Порозов

6 октября

19:05 Женщины. 100 м с барьерами. Полуфинал*

19:15 Женщины. Прыжки в длину. Финал*

19:55 Мужчины. Метание копья. Финал*

20:50 Женщины. 100 м с барьерами. Финал*

21:15 Женщины. Эстафета 4x400 м. Финал*

* - в случае выхода