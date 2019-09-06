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Украинский легкоатлет выполнил норматив на ЧМ за несколько часов до окончания отбора

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Смелик в последний момент гарантировал себе выступление на чемпионате мира на дистанции 200 м.
Украинский легкоатлет выполнил норматив на ЧМ за несколько часов до окончания отбора

Украинский спринтер Сергей Смелик выступит на чемпионате мира в Дохе, Катар на дистанции 200 м - ему удалось выполнить норматив буквально за несколько часов до окончания отбора.

В пятницу, 6-го сентября украинец победил в беге на 200 метров на соревнованиях в Андухаре. Спринтер пробежал дистанцию за 20.39 секунды, показав свой лучший результат сезона.

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Теги: легкая атлетика, Сергей Смелик
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