Украинский легкоатлет выполнил норматив на ЧМ за несколько часов до окончания отбора
Смелик в последний момент гарантировал себе выступление на чемпионате мира на дистанции 200 м.
Украинский спринтер Сергей Смелик выступит на чемпионате мира в Дохе, Катар на дистанции 200 м - ему удалось выполнить норматив буквально за несколько часов до окончания отбора.
В пятницу, 6-го сентября украинец победил в беге на 200 метров на соревнованиях в Андухаре. Спринтер пробежал дистанцию за 20.39 секунды, показав свой лучший результат сезона.
Полная версия правил