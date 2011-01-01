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Украинец Проценко выиграл Бриллиантовую лигу

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Андрей Проценко одержал победу на финальном этапе в Цюрихе.
Андрей Проценко
Андрей Проценко
Getty Images

Андрей Проценко, представляющий Украину в прыжках в высоту, выиграл Бриллиантовую лигу.

Украинец одержал победу в финальном этапе в Цюрихе. Его лучшим результатом на соревнованиях стал 2,32 метра. За Проценко последовал представитель Австралии с результатом 2,30 и болгарин Тихомир Иванов с таким же показателем.

Бриллиантовая лига, Прыжки в высоту

1. Андрей Проценко (Украина) – 2,32

2. Брэндон Старк (Австралия) – 2,30

3. Тихомир Иванов (Болгария) – 2,30

Отметим, что Проценко – третий украинец, выигравший Бриллиантовую лигу. В 2013 году чемпионом был Богдан Бондаренко, а в 2011 - Ольга Саладуха.

Напомним, что вчера, 25 августа, Проценко удостоился серебряной награды на этапе Бриллиантовой лиги.

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Теги: Андрей Проценко, Бриллиантовая лига
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