Андрій Джеджула провів відкрите тренування для підготовки до забігу Legion Run

Джеджула змусив усіх учасників тренування бігти дистанцію, розтягувати м'язи, присідати, а потім одним із перших відправився штурмувати лабіринти, прямовисні стіни і канатну дорогу в якості бонусу.

У понеділок, 26 серпня, вранці після святкування Дня Незалежності України найактивніші спортсмени зібралися на відкрите тренування біля затоки “Верблюжа“. Воно й не дивно. Адже тренування для майбутніх учасників забігу з перешкодами Legion Run проводив відомий український шоумен, актор Андрій Джеджула.

Андрій – досвідчений спортсмен. Він по собі знає, як складно буває винести спортивні навантаження. Тому під час тренування активно всіх підбадьорював і дарував гарний настрій. А ще впевнено віддавав команди на виконання вправ. Він змусив усіх учасників тренування бігти дистанцію, розтягувати м'язи, присідати, а потім одним із перших відправився штурмувати лабіринти, прямовисні стіни і канатну дорогу в якості бонусу.

“Самі усміхнені й активні все ж дійшли о 10 ранку на відкрите тренування Legion Run. Це вже складна перешкода, особливо у вихідний день. Так що респект. Ніхто з нас не знає, що буде на основному забігу. Завдання – пройти і допомагати тим, хто біжить поруч, долати перешкоди. Готуємося до крутого фану і сюрпризів. До зустрічі на Legion Run“, – говорить амбасадор проекту Андрій Джеджула.

Пробна смуга перешкод знаходилась на території національно-патріотичного табору “Азовець“. Організатором виступила громадська організація “GO.Добровольці“.

Нагадуємо, забіг із перешкодами Legion Run відбудеться 31 серпня на Трухановому острові в Києві. Зареєструватися на захід можна на офіційному сайті.

Довідка: Legion Run – п'ятикілометровий забіг із перешкодами з бруду, вогню, льоду і колючого дроту, який проводиться в різних країнах по всьому світі. За останні три роки було проведено 16 успішних заходів у 12 країнах, серед яких Франція, Італія, Польща, Угорщина, Греція, Болгарія, Ізраїль, Китай.