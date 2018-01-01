Проценко завоевал серебро на этапе Бриллиантовой лиги

Андрей Проценко и Ольга Ляхова в Париже выступили со своими лучшими сезонными показателями.

Украинец Андрей Проценко занял второе место в секторе для прыжков в высоту на этапе Бриллиантовой лиги в Париже.

Медали разыгрывались на высоте 2,28 м, до которой дошли пять спортсменов. Проценко взял ее с третьей попытки, пропустив вперед канадца Майкла Мейсона, который покорил высоту 2,28 с первой попытки. 2,30 м не покорились никому.

Также в Париже выступали Ольга Ляхова и Ольга Саладуха. В секторе для тройного прыжка Саладуха заняла седьмое место с результатом 14,30 метра, а вот Ляхова едва не забежала в тройку призеров на дистанции 800 метров. Украинка большую часть дистанции бежала в конце группы, но на последнем вираже прибавила и здорово ускорилась на финишной прямой, прибежав четвертой.

Этап в Париже был последним "отборочным" на финалы Бриллиантовой лиги.

В итоге в финалы квалифицировались Богдан Бондаренко и Андрей Проценко (прыжки в высоту), Юлия Левченко, Ярослава Магучих и Ирина Геращенко (прыжки в высоту), Анна Ярощук-Рыжикова (400 м с барьерами), Марина Бех-Романчук (прыжки в длину), Ольга Саладуха (тройной прыжок).

Добавим, что Ляхова стала девятой в рейтинге и будет первой запасной. Учитывая конфликт IAAF с Кастер Семеней, то вполне вероятно, что Ляхова свою возможность выступить в финале получит.