Бех-Романчук вышла в финал Бриллиантовой лиги

Украинка стала первой по итогам квалификации.

Украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук пробилась в финал Бриллиантовой лиги, заняв первое место в общем зачете квалификации, где опередила немецкую спортсменку Малайку Михамбо на пять баллов.

На заключительном этапе в Бирмингеме украинка прыгнула в длину на 6,67 метров, что позволило ей занять 5 место. Финал Бриллиантовой лиги по прыжкам в длину состоится в Париже 28 августа.

А вот Ольга Ляхова на последнем этапе потеряла проходное место в решающие соревнования. На дистанции 800 метров украинка финишировала девятой и в общем зачете опустилась на девятое место. На дистанции 800 метров у женщин состоится еще один отборочный старт в Бриллиантовой лиге.