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Бех-Романчук вышла в финал Бриллиантовой лиги

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Украинка стала первой по итогам квалификации.
Марина Бех-Романчук
Марина Бех-Романчук
Getty Images

Украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук пробилась в финал Бриллиантовой лиги, заняв первое место в общем зачете квалификации, где опередила немецкую спортсменку Малайку Михамбо на пять баллов.

На заключительном этапе в Бирмингеме украинка прыгнула в длину на 6,67 метров, что позволило ей занять 5 место. Финал Бриллиантовой лиги по прыжкам в длину состоится в Париже 28 августа.

А вот Ольга Ляхова на последнем этапе потеряла проходное место в решающие соревнования. На дистанции 800 метров украинка финишировала девятой и в общем зачете опустилась на девятое место. На дистанции 800 метров у женщин состоится еще один отборочный старт в Бриллиантовой лиге.

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Теги: легкая атлетика, Марина Бех-Романчук, Бриллиантовая лига
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