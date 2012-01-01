День в истории: 25 лет назад Бубка установил мировой рекорд в прыжках с шестом

Рекорд, установленный украинцем, до сих пор никто не сумел побить.

В этот день в далеком 1994-м году произошло историческое событие для Украины в мире спорта.

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31-го июля 1994-го года украинский легкоалет Сергей Бубка на турнире в итальянском Сестриере установил мировой рекорд в прыжках с шестом на открытом воздухе. Бубка покорил высоту 6,14 метра и за 25 лет ни одному спортсмену не удалось побить достижение украинца.

Отметим, что с годовщиной мирового рекорда Сергея Бубку поздравил министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов.

“Этот рекорд - до сих пор не побит. Без преувеличения, эта недостижимая для остального мира высота – является национальным достоянием украинского народа, нашей спортивной истории.

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Мое почтение, Сергей Назарович. Спасибо, что подняли спортивный престиж нашей независимой Украины на самый высокий уровень, и продолжаете это делать, как президент НОК Украины“, - написал функционер на своей страничке в Facebook.

Ранее сообщалось, что Сергея Бубку обвинили в получении взятки при выборе столицы Олимпийских игр.