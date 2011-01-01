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Украинский легкоатлет подозревается в применении допинга

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В допинг-пробе Андрея Семенова за 2011 год обнаружен запрещенный препарат.
Украинский легкоатлет подозревается в применении допинга

Украинский толкатель ядра Андрей Семенов попал в предварительный список отстранения антидопингового подразделения IAAF. Причиной стало наличие запрещенного стероида - туринабола в образце, который он сдал в 2011 году во время чемпионата мира в Тэгу, сообщает Inside the Games.

Семенов может быть дисквалифицирован на два года, хотя он уже давно закончил карьеру. Тогда на ЧМ он стал 22-м и не отобрался в финал. Также он ездил на Олимпийские игры в Лондон, но и там не прошел в финал. 

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Теги: легкая атлетика, допинг
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