Умер известный украинский спортсмен Роман Вирастюк

Именитый легкоатлет ушел из жизни в возрасте 51 года.

Ушел из жизни бронзовый медалист чемпионата Европы 1994 года по толканию ядра и бывший капитан Олимпийской сборной Украины по легкой атлетике Роман Вирастюк.

Об этом сообщил министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов.

“Не стало Романа Вирастюка - нашего друга, коллеги, спортмена, художника, телеведущего, человека многих талантов, неординарной личности с большим и добрым сердцем. Для Министерства молодежи и спорта, каждый из нас - это невосполнимая потеря и большая боль“, - написал Жданов в своем Facebook.

Роману Вирастюку был 51 год. В начале июля бывшему спортсмену сделали сложную операцию на сердце, которая длилась почти 20 часов. После хирургического вмешательства состояние Романа оставалось тяжелым.

За свою карьеру спортсмен становился 17-кратным чемпионом и восьмикратным обладателем Кубка Украины по толканию ядра, был участником трех Олимпийских игр.