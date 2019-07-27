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Умер известный украинский спортсмен Роман Вирастюк

Комментариев: 2
Именитый легкоатлет ушел из жизни в возрасте 51 года.
Роман Вирастюк
Роман Вирастюк
facebook.com/zhdanovihor

Ушел из жизни бронзовый медалист чемпионата Европы 1994 года по толканию ядра и бывший капитан Олимпийской сборной Украины по легкой атлетике Роман Вирастюк.

Об этом сообщил министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов.

“Не стало Романа Вирастюка - нашего друга, коллеги, спортмена, художника, телеведущего, человека многих талантов, неординарной личности с большим и добрым сердцем. Для Министерства молодежи и спорта, каждый из нас - это невосполнимая потеря и большая боль“, - написал Жданов в своем Facebook.

Роману Вирастюку был 51 год. В начале июля бывшему спортсмену сделали сложную операцию на сердце, которая длилась почти 20 часов. После хирургического вмешательства состояние Романа оставалось тяжелым.

За свою карьеру спортсмен становился 17-кратным чемпионом и восьмикратным обладателем Кубка Украины по толканию ядра, был участником трех Олимпийских игр.

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Теги: Роман Вирастюк, легкая атлетика, Украина
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Комментариев (2)
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Антибес    27.07.2019, 12:22
Оценка:  +5
Антибес
Земля пухом.
гость  (аноним)  27.07.2019, 12:11
Оценка:  0
гость
Вася дай Бог столько же проживёт. Стронгмены себя обрекают на 50летний срок жизни и инфарк. Нечего удивительного, хотите дольше жить - думать надо с детства как за своим здоровьем ухаживать.
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