Украинские легкоатлетки стали призерами турнира в Италии

Ирина Геращенко и Ольга Ляховая успешно выступили в Падуе.

Украинские легкоатлетки Ирина Геращенко и Ольга Ляховая стали серебряными призерами турнира в Падуе (Италия).

В прыжках в высоту Геращенко показала результат в 1,90 метра, что позволило ей занять второе место. Победу одержала россиянка Мария Ласицкене (1,94). Тройку лучших замкнула Лейк Морган из Великобритании (1,85).

Ляховая на дистанции 800 метров финишировала второй с результатом 2:01.16. Выиграла соревнования Юнис Сум из Кении (2:00.99), а бронза на счету латвийки Лиги Велвере (2:01.68).

В беге на 100 метров с барьерами выступила Анна Плотицына, но ей не удалось попасть на пьедестал. Она показала шестой результат (13.07).

Ольга Саладуха заняла пятое место в тройном прыжке с результатом 14,32 метра.

Ранее сообщалось, что Ирина Геращенко добыла серебро Универсиады.