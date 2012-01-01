Переключиться на мобильную версию

Легкоатлет просчитался и начал праздновать победу за круг до финиша

Комментариев: 0
Хагос Гебривет в итоге финишировал только десятым.
Легкоатлет просчитался и начал праздновать победу за круг до финиша

Курьезный случай произошел на восьмом этапе Бриллиантовой лиги.

Перед заключительным кругом на дистанции 5000 м представитель Эфиопии Хагос Гебривет лидировал с большим отрывом, но просчитался и подумал, что это уже финиш, начав праздновать победу.

Мгновение спустя, оглянувшись на соперников, Гебривет осознал ошибку, было уже поздно. В итоге бегун финишировал лишь десятым.

Поделись:
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь