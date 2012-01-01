Легкоатлет просчитался и начал праздновать победу за круг до финиша

Хагос Гебривет в итоге финишировал только десятым.

Курьезный случай произошел на восьмом этапе Бриллиантовой лиги.

Перед заключительным кругом на дистанции 5000 м представитель Эфиопии Хагос Гебривет лидировал с большим отрывом, но просчитался и подумал, что это уже финиш, начав праздновать победу.

Мгновение спустя, оглянувшись на соперников, Гебривет осознал ошибку, было уже поздно. В итоге бегун финишировал лишь десятым.