Легкоатлет просчитался и начал праздновать победу за круг до финиша
Хагос Гебривет в итоге финишировал только десятым.
Курьезный случай произошел на восьмом этапе Бриллиантовой лиги.
Перед заключительным кругом на дистанции 5000 м представитель Эфиопии Хагос Гебривет лидировал с большим отрывом, но просчитался и подумал, что это уже финиш, начав праздновать победу.
Мгновение спустя, оглянувшись на соперников, Гебривет осознал ошибку, было уже поздно. В итоге бегун финишировал лишь десятым.
¡INSÓLITO! Hagos Gebrhiwet salió a celebrar el primer puesto en la prueba de 5000 metros de la Diamond League de Lausanne, pero le quedaban 400 metros por recorrer. Y cuando quiso retomar, terminó 10º... pic.twitter.com/E1Zb43z7EL— TyC Sports (@TyCSports) 5 июля 2019 г.
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