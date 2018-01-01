Левченко завоевала серебряную медаль Бриллиантовой лиги

Украинская спортсменка порадовала своих поклонников.

В шведском Стокгольме завершился этап Бриллиантовой лиги по легкой атлетике, на котором выступили украинские спортсмены.

Украинка Юлия Левченко смогла завоевать второе место, взяв первые три высоты - 1,78 м, 1,83 м и 1,87 м.

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Что касается результатов других украинских легкоатлетов, то Ольга Ляховая и Сергей Никифоров выступили неудачно. Ляховая смогла закончить забег лишь на 12-м месте, а Никифоров в секторе для прыжков в длину завоевал седьмое место с результатом 7,84 м.

Напомним, в марте этого года Юлия Левченко завоевала серебро чемпионата Европы по легкой атлетике.

Ранее сообщалось, что украинская легкоатлетка Юлия Левченко показала поклонникам свои формы в купальнике.