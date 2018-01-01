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Левченко завоевала серебро чемпионата Европы по легкой атлетике

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Еще две украинки остановились в шаге от медалей в прыжках в высоту.
Левченко завоевала серебро чемпионата Европы по легкой атлетике

Украинка Юлия Левченко выиграла серебряную медаль на чемпионате Европы по легкой атлетике в помещении, который завершился в Глазго.

В секторе для прыжков в высоту Левченко выиграла серебро, проиграв лишь лидеру сектора россиянке Марии Ласицкене.

Борьба за медали началась на высоте 1,94 м – ее уверенно взяли шесть спортсменок, в том числе три украинки (Юлия Левченко, Ирина Геращенко и Катерина Табашник). Следующую высоту 1,97 м взяли четверо и среди них не оказалось Ирины Геращенко, которая стала пятой.

Высоту 1,99 м "покорили" две спортсменки - Мария Ласицкене с первой попытки, а наша Юлия Левченко - со второй. Увы, Катерина Табашник из-за того, что высоту 1,97 м взяла только с третьей попытки, проиграла бронзу Айрин Пальшите из Литвы, став четвертой.

Серьезной борьбы за золото не получилось - Ласицкене со второй попытки взяла высоту 2,01 м, тогда как Левченко трижды сбила планку на этой высоте.

Таким образом, Украина завершила чемпионат Европы с пятью медалями - серебро в прыжках высоту завоевал Андрей Проценко, бронзу в тройном прыжке выиграла Ольга Саладуха, а Марина Бех-Романчук и Ольга Ляховая выиграли бронзу в секторе для прыжков в длину и на 800 м.

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Теги: Юлия Левченко, легкая атлетика
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