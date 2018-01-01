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Бех-Романчук и Ляховая выиграли бронзу ЧЕ по легкой атлетике

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Копилка Украины в Глазго пополнилась еще двумя наградами.
Бех-Романчук и Ляховая выиграли бронзу ЧЕ по легкой атлетике

Легкоатлетки Марина Бех-Романчук и Ольга Ляховая завоевали бронзовые медали на чемпионате Европы в помещении, который завершается в Глазго.

Бех-Романчук заняла третье место в финале по прыжкам в длину. Украинка в своей четвертой попытке прыгнула на 6,84 метра и этого результата хватило, чтобы взять бронзу. Первое место заняла представительница Сербии Ивана Шпанович (6,99 м), а второе белоруска Анастасия Мирончук-Иванова (6,93 м).

Ляховая стала третьей в финальном забеге на дистанции 800 метров. Украинка почти всю дистанцию пробежала за спинами соперниц, на финише вырвав бронзу.

Ранее на ЧЕ серебро в прыжках высоту завоевал Андрей Проценко, а бронзу в тройном прыжке выиграла Ольга Саладуха.

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Теги: легкая атлетика, Марина Бех-Романчук, Ольга Ляховая
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