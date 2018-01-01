Саладуха принесла Украине бронзу в тройном прыжке на чемпионате Европы

Ольга Саладуха заняла третье место в тройном прыжке.

Украинка Ольга Саладуха заняла третье место в тройном прыжке чемпиона Европы в помещении, который проходит в эти дни в Глазго.

Результат Саладухи стал ее лучшим в сезоне - 14,47 м.

На первом месте соревнований оказалась Ана Пелетейро (26 м), а серебро досталось Параскеве Папахристу из Греции (14,5 м).

Отметим, что медаль Саладухи стала второй для Украины на чемпионате Европы по легкой атлетике в помещении. Первую принес Андрей Проценко в прыжках в высоту.