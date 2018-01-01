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Саладуха принесла Украине бронзу в тройном прыжке на чемпионате Европы

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Ольга Саладуха заняла третье место в тройном прыжке.
Ольга Саладуха
Ольга Саладуха
Getty Images

Украинка Ольга Саладуха заняла третье место в тройном прыжке чемпиона Европы в помещении, который проходит в эти дни в Глазго.

Результат Саладухи стал ее лучшим в сезоне - 14,47 м. 

На первом месте соревнований оказалась Ана Пелетейро (26 м), а серебро досталось Параскеве Папахристу из Греции (14,5 м).

Отметим, что медаль Саладухи стала второй для Украины на чемпионате Европы по легкой атлетике в помещении. Первую принес Андрей Проценко в прыжках в высоту.

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Теги: Ольга Саладуха, легкая атлетика, чемпионат Европы по легкой атлетике
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