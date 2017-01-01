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Украина завоевала первую медаль на ЧЕ по легкой атлетике

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Андрей Проценко выиграл серебро в прыжках в высоту.
Украина завоевала первую медаль на ЧЕ по легкой атлетике

Украинский прыгун в высоту Андрей Проценко завоевал серебряную медаль чемпионата Европы в помещении, который проходит в Глазго. Медаль Проценко стала первой для Украины на этом чемпионате Европы.

Украинец взял планку на высоте 2,18 м с первой попытки, следующую высоту 2,22 м со второй, а 2,26 м с третьей, но к тому моменту он гарантировал себе минимум серебро, поэтому раз попробовал взять 2,29 м, а потом еще дважды неудачно попытался покорить 2,32 м.

В итоге Проценко разделил второе место с греком Констадиносом Баниотисом, который показал идентичный результат. А золотая медаль досталась итальянцу Джанмарко Тамбери, который взял планку 2,32 м.

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Теги: легкая атлетика, Андрей Проценко
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