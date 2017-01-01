Украина завоевала первую медаль на ЧЕ по легкой атлетике

Андрей Проценко выиграл серебро в прыжках в высоту.

Украинский прыгун в высоту Андрей Проценко завоевал серебряную медаль чемпионата Европы в помещении, который проходит в Глазго. Медаль Проценко стала первой для Украины на этом чемпионате Европы.

Украинец взял планку на высоте 2,18 м с первой попытки, следующую высоту 2,22 м со второй, а 2,26 м с третьей, но к тому моменту он гарантировал себе минимум серебро, поэтому раз попробовал взять 2,29 м, а потом еще дважды неудачно попытался покорить 2,32 м.

В итоге Проценко разделил второе место с греком Констадиносом Баниотисом, который показал идентичный результат. А золотая медаль досталась итальянцу Джанмарко Тамбери, который взял планку 2,32 м.