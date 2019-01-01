ЧЕ по легкой атлетике в помещении: результаты и расписание выступлений украинцев
Сборная Украины по легкой атлетике выступает в Глазго, где с 1 по 3 марта проходит главный старт зимнего сезона – чемпионат Европы в помещении.
В составе украинской делегации 33 спортсмена (19 женщин и 14 мужчин).
На Евро-2019 будут разыграны 26 комплектов медалей.
Пятница, 1 марта. Утренняя программа
12:03 Прыжки в длину, мужчины. Квалификация, группа А. Сергей Никифоров, Владислав Мазур
12:05 60 метров с барьерами, женщины. Пятиборье, забег 1. Алина Шух
12:28 400 метров, мужчины. Первый круг, забег 2. Даниил Даниленко
12:44 400 метров, мужчины. Первый круг, забег 4. Виталий Бутрым
12:45 Прыжки в высоту, женщины. Пятиборье, группа А. Алина Шух
13:18 800 метров, женщины. Первый круг, забег 2. Ольга Ляхова
13:34 800 метров, женщины. Первый круг, забег 4. Татьяна Петлюк
13:50 1500 метров, мужчины. Первый круг, забег 1. Владимир Киц
14:00 Тройной прыжок, женщины. Квалификация, группа А. Ольга Саладуха, Ольга Корсун, Анна Красуцкая
14:25 400 метров, женщины. Первый круг, забег 1. Екатерина Климюк
14:30 Прыжки в высоту, мужчины. Квалификация, группа А. Дмитрий Демьянюк
14:30 Прыжки в высоту, мужчины. Квалификация, группа В. Андрей Проценко
14:41 400 метров, женщины. Первый круг, забег 3. Татьяна Мельник
14:49 400 метров, женщины. Первый круг, забег 4. Анна Рыжикова
15:15 Толкание ядра, женщины. Пятиборье, группа А. Алина Шух
Вечерняя программа стартует в 20:45 по киевскому времени.
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