ЧЕ по легкой атлетике в помещении: результаты и расписание выступлений украинцев

В Глазго с 1 по 3 марта пройдет чемпионат Европы по легкой атлетике в помещении.

Сборная Украины по легкой атлетике выступает в Глазго, где с 1 по 3 марта проходит главный старт зимнего сезона – чемпионат Европы в помещении.

В составе украинской делегации 33 спортсмена (19 женщин и 14 мужчин).

На Евро-2019 будут разыграны 26 комплектов медалей.

Пятница, 1 марта. Утренняя программа

12:03 Прыжки в длину, мужчины. Квалификация, группа А. Сергей Никифоров, Владислав Мазур

12:05 60 метров с барьерами, женщины. Пятиборье, забег 1. Алина Шух

12:28 400 метров, мужчины. Первый круг, забег 2. Даниил Даниленко

12:44 400 метров, мужчины. Первый круг, забег 4. Виталий Бутрым

12:45 Прыжки в высоту, женщины. Пятиборье, группа А. Алина Шух

13:18 800 метров, женщины. Первый круг, забег 2. Ольга Ляхова

13:34 800 метров, женщины. Первый круг, забег 4. Татьяна Петлюк

13:50 1500 метров, мужчины. Первый круг, забег 1. Владимир Киц

14:00 Тройной прыжок, женщины. Квалификация, группа А. Ольга Саладуха, Ольга Корсун, Анна Красуцкая

14:25 400 метров, женщины. Первый круг, забег 1. Екатерина Климюк

14:30 Прыжки в высоту, мужчины. Квалификация, группа А. Дмитрий Демьянюк

14:30 Прыжки в высоту, мужчины. Квалификация, группа В. Андрей Проценко

14:41 400 метров, женщины. Первый круг, забег 3. Татьяна Мельник

14:49 400 метров, женщины. Первый круг, забег 4. Анна Рыжикова

15:15 Толкание ядра, женщины. Пятиборье, группа А. Алина Шух

Вечерняя программа стартует в 20:45 по киевскому времени.