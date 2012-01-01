Бех-Романчук с личным рекордом выиграла чемпионат Украины

Итоги второго дня чемпионата Украины по легкой атлетике в помещении.

Во второй день чемпионата Украины по легкой атлетики в манеже Сумского государственного университета было разыграно 14 комплектов наград.

Звездой второго дня стала призер чемпионата Европы Марина Бех-Романчук, которой покорился личный рекорд в прыжках в длину. С каждой финальной попыткой спортсменка улучшала свой результат, и наконец, в пятом прыжке показала результат 6.85 метров. До этого ее лучшим результатом были 6,73 м.

Призер последнего ЧЕ Сергей Никифоров в секторе для прыжков в длину проиграл в острой конкуренции Владиславу Мазуру. Мазур продемонстрировал в лучшей попытке результат 7.80 метров, против 7.73 у Никифорова.

С серьезным результатом 2 метра 30 сантиметров чемпионат Украины выиграл прыгун в высоту Андрей Проценко.

В женских прыжках с шестом очередную победу на чемпионатах Украины оформила Марина Килипко. Спортсменка с первой попытки взяла высоту 4.50 метров.

Финал бега на 3000 метров у женщин был интересен тем, что в нем приняла участие бронзовый призер последнего чемпионата Европы в беге на 800 метров Ольга Ляхова. И не просто приняла, а выиграла с ощутимым преимуществом. У мужчин аналогичную дистанцию выиграл Владимир Киц.

В виду отсутствия Ольги Ляховой и Натальи Прищепы в беге на 800 м победу одержала Татьяна Петлюк. И не просто победу - результат 2.04.71 позволил выполнить норматив на чемпионат Европы в Глазго. У мужчин уверенную победу на 800 метрах одержал Евгений Гуцол, установив при этом личный рекорд – 1.49.00.

Звездным выявился финальный забег на дистанции 400 метров среди женщин. Участие в нем приняли сразу три бронзовых призера Олимпийских игр в Лондоне в эстафете 4х400 метров – Алина Логвиненко, Анна Рыжикова-Ярощук, а также вернувшаяся в большой спорт после рождения ребенка Наталься Пигида. Впрочем, зацепится за медали в этот раз удалось только Анне Рыжиковой, для которой профильной дисциплиной является 400 метров с барьерами. Ну а уверенную победу одержала Татьяна Мельник. У мужчин аналогичную дистанцию выиграл рекордсмен Украины Виталий Бутрым.

Несмотря на победу в секторе толкания ядра, осталась недовольна выступлением Ольга Голодная, потому что ей не хватило всего нескольких сантиметров до выполнения норматива на зимний чемпионат Европы, который состоится в Глазго.

В мужском многоборье победил Василий Иваницкий, набравший 5863 очков. У девушек лучшей стала Алина Шух с лучшим результатом сезона в мире 4581 балла.

Завершали соревновательную программу второго чемпионата барьерные спринты у мужчин и женщин. В 15-й раз чемпионкой Украины стала Анна Плотицина, у мужчин 60 метров с/б выиграл киевлянин Артем Шаматрин.