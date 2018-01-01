Украинская легкоатлетка Ляховая впервые в жизни будет бежать 3000 метров

По словам спортсменки, это будет весело.

Украинская бегунья на 800 метров и бронзовый призер чемпионата Европы-2018 Ольга Ляховая рассказала о своих соревновательных планах на ближайшее время.

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“Уже 1 февраля первые соревнования во Франции, буду бежать 800 м, потом 6 февраля – Торунь (Польша) (ORLEN Copernicus Cup), тоже 800 метров. 8 февраля на чемпионате Украины буду бежать 3000 метров - впервые в жизни на соревнованиях, для улучшения выносливости. Чувствую, будет весело. Потом чемпионат Европы в Глазго 1-3 марта“, - сказала Ольга в интервью iSport.ua.

Ольга Ляховая instagram.com/olga.lyakhovaya/

Также Ляховая рассказала о самом сложном отрезке на ее любимой дистанции - 800 метров:

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“От 400 до 600 метров - это такой момент, когда нужно потерпеть очень сильно. Вот ты ждешь этих 600 метров, для того чтобы финишировать и тебе нужно как можно ближе быть к лидерам. Если ты сможешь как можно ближе быть к ним, к самому первому человеку в забеге, то там уже ты сможешь показать хороший результат.

Ну и конечно на финише, когда все силы уже отказывают, ты уже борешься не только с соперником, ты уже с собой борешься. Это ты уже на таком закислении бежишь, что это невозможно рассказать, это нужно попробовать“, - отметила легкоатлетка.

Ранее сообщалось, что известная украинская легкоатлетка будет выступать за Россию.