Известная украинская легкоатлетка будет выступать за Россию

Наталья Погребняк получила разрешение выступать на внутренних стартах.

Бронзовый призер чемпионата мира в эстафете 4x100 м, участница Олимпийских игр в Рио украинка Наталья Погребняк будет выступать за Россию. Разрешение уже получено от Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF)

"Наталья вышла замуж и получила российское гражданство, и IAAF в ответ на наш запрос разрешила этой спортсменке выступать на внутрироссийских стартах.

Она также имеет право уже сейчас подать заявку на получение нейтрального статуса, который нужен для выступления на зарубежных турнирах.

Однако вопрос полноценной смены спортивного гражданства и возможности представлять Россию на официальных международных стартах можно будет обсуждать с IAAF только тогда, когда ВФЛА будет восстановлена в своих правах", – рассказал ТАСС исполнительный директор Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Александр Паркин.