Переключиться на мобильную версию

Известная украинская легкоатлетка будет выступать за Россию

Комментариев: 4
Наталья Погребняк получила разрешение выступать на внутренних стартах.
Наталья Погребняк
Наталья Погребняк

Бронзовый призер чемпионата мира в эстафете 4x100 м, участница Олимпийских игр в Рио украинка Наталья Погребняк будет выступать за Россию. Разрешение уже получено от Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF)

"Наталья вышла замуж и получила российское гражданство, и IAAF в ответ на наш запрос разрешила этой спортсменке выступать на внутрироссийских стартах.

Она также имеет право уже сейчас подать заявку на получение нейтрального статуса, который нужен для выступления на зарубежных турнирах.

Однако вопрос полноценной смены спортивного гражданства и возможности представлять Россию на официальных международных стартах можно будет обсуждать с IAAF только тогда, когда ВФЛА будет восстановлена в своих правах", – рассказал ТАСС исполнительный директор Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Александр Паркин.

Поделись:
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (4)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Отсортировать по дате Вниз
гость  (аноним)  20.01.2019, 09:36
Оценка:  0
гость
Всё верно сделает.Сейчас такое время что нужно подольше от свидомокастрюль.Потом,когда рагулей выметут с Украины, всё наладится.
Boxerogos    20.01.2019, 09:29
Оценка:  0
Boxerogos
Бог в помощь!
BROKER666    20.01.2019, 08:52
Оценка:  -2
BROKER666
триколор ей ж0пу и 7 футов подпод килем... оставшуюся карьеру проведёт на чемпионатах каганата
Boxerogos    20.01.2019, 09:31
Оценка:  0
Boxerogos
Снова про жoпу...Псевдопатриоты,что ж вы такие все озабоченные всем что связано с жoпой...Больная тема?Сходи к проктологу-полегчает.)))))))))) ))
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь