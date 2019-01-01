Открыта регистрация на международный турнир по кроссфиту Kyiv Battle 2019

2-3 февраля в Киеве состоится третий международный турнир по кроссфиту Kyiv Battle 2019.

Kyiv Battle 2019 – турнир, который в финале объединит 120 наиболее тренированных атлетов из разных стран. 60 профессионалов и 60 любителей будут бороться за призовой фонд в размере 160 000 гривен. Абсолютные победители как среди женщин, так и среди мужчин, кроме денежного вознаграждения, получат годовой контракт с титульным спонсором соревнований – спортивным брендом Reebok.

На первом этапе все желающие проходят регистрацию на сайте события kyivbattle.org в период с 15.11 по 19.12, а уже с 20.12 по 14.01 участники будут выполнять задачи онлайн-отбора, финалисты которого 2 и 3 февраля будут соревноваться за звание лучшего кроссфитера и денежное вознаграждение. Оценивать участников и определять победителей в категориях “Профессионалы“ и “Любители“ будут независимые судьи.

Традиционно главным судьей соревнований стал чемпион мира, пятикратный чемпион Украины по пауэрлифтингу и сертифицированный CrossFit Judge Антон Галагуз: “Kyiv Battle – это не просто соревнования для профессионалов и любителей, это настоящий челлендж, который целый год ждут спортсмены и готовятся к участию в нем. Мне нравится быть частью чего-то крутого и масштабного, поэтому я уже третий раз имею честь стать главным судьей соревнований“.

Соревнования будут проходить в течение двух дней в столичном выставочном центре “АККО Интернешнл“. Стать свидетелем зрелищной борьбы за звание лучшего атлета может каждый, ведь вход для зрителей свободный.

Детали на сайте kyivbattle.org

Титульный спонсор: Reebok

Организатор: Run Ukraine

Справка: Kyiv Battle – международный турнир по кроссфиту, которая проходит при поддержке спортивного бренда Reebok. Кроссфит – это система физических упражнений и одновременно вид спорта. Для определения уровня тренированности кроссфит-атлета оценивается его.