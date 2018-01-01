Бегунья во время марафона сломала ногу, но доползла до финиша на четвереньках

Жертва девушки оказалась напрасной - организаторы сочли это нарушением правил.

Спортсменка доползла до финиша со сломанной ногой Кадр из видео

Спортсменка из Японии во время прохождения марафона в эстафете сломала ногу, однако все равно сумела доползти до финиша, стерев до крови колени.

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Как сообщает The Asahi Shimbun, девушка преодолела на четвереньках дистанцию в 180 метров, чтобы передать эстафету следующему участнику.

Однако героический поступок девушки был напрасным - организаторы посчитали, что она нарушила правила и дисквалифицировали всю команду.

Ранее сообщалось, что форвард Барселоны Лионель Месси сломал руку во время матча с Севильей.

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