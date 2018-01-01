Романчук поздравил будущую жену с медалью чемпионата Европы

Михаил Романчук поздравил Марину Бех с серебряной медалью чемпионата Европы по легкой атлетике.

Украинский пловец Михаил Романчук написал поздравление для своей девушки легкоатлетки Марины Бех, которая завоевала серебро чемпионата Европы.

"Очень горжусь тобой, моя будущая жена. Четыре медали чемпионата Европы для нас - это потрясающее чувство", - написал Романчук на своей странице в Instagram, разместив совместное фото.

instagram.com/misha_romanchuk

Отметим, что сам Романчук завоевал три медали на чемпионате Европы по плаванию - золото на дистанции 400 м и 800 м вольным стилем, а также серебро на 1500 м в этой же дисциплине.

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