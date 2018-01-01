Переключиться на мобильную версию

Романчук поздравил будущую жену с медалью чемпионата Европы

Комментариев: 0
Михаил Романчук поздравил Марину Бех с серебряной медалью чемпионата Европы по легкой атлетике.
Михаил Романчук и Марина Бех
Михаил Романчук и Марина Бех
instagram.com/misha_romanchuk

Украинский пловец Михаил Романчук написал поздравление для своей девушки легкоатлетки Марины Бех, которая завоевала серебро чемпионата Европы.

"Очень горжусь тобой, моя будущая жена. Четыре медали чемпионата Европы для нас - это потрясающее чувство", - написал Романчук на своей странице в Instagram, разместив совместное фото.

instagram.com/misha_romanchuk

Отметим, что сам Романчук завоевал три медали на чемпионате Европы по плаванию - золото на дистанции 400 м и 800 м вольным стилем, а также серебро на 1500 м в этой же дисциплине.

Желаете узнавать главные спортивные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Поделись:
Теги: Михаил Романчук, Марина Бех, чемпионат Европы
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь