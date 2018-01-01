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Бех драматически вырвала серебро чемпионата Европы

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Украинка в последней попытке вырвала серебряную медаль.
Марина Бех
Марина Бех
Getty Images

Украинская легкоатлетка Марина Бех завоевала серебро в прыжках в длину на чемпионате Европы по легкой атлетике, который проходит в Берлине.

Все начиналось для украинки неплохо – первым же прыжком она взяла 6,60 м, и вышла в лидеры, но в следующих трех попытках она не смогла улучшить свой результат и опустилась на четвертое время.

В пятой попытке Марина прыгнула на 6,67 м - свой лучший результат в сезоне и к тому моменту она вышла на третью строчку. Правда, перед последней попыткой украинки ее вновь оттеснили на четвертое место.

Собрав все силы, в последней попытке Бех смогла прыгнуть на 6,73 м. Это был серебряный результат, всего 2 см уступавший чемпионскому результату немки Малайки Михамбо. Обладательницей бронзы стала британка Шара Проктор (6,70 м).

Напомним, парень Марии Бех – Михаил Романчук завоевал три медали на чемпионате Европы и в интервью iSport.ua рассказал, что после своего ЧЕ по плаванию отправится в Берлин поддержать невесту в финале.

Следите за событиями и результатами чемпионата Европы на iSport.ua

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Теги: Марина Бех, чемпионат Европы, легкая атлетика
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