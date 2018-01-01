Прищепа: Обрадовалась, когда узнала, что на пьедестале будет две украинки

Наталья Прищепа поделилась эмоциями после победы в забеге на 800 метров на чемпионате Европы в Берлине.

Украинка Наталья Прищепа рассказала о защите титула чемпионки Европы после победы на дистанции 800 метров на чемпионате Европы в Берлине.

"Я очень рада, что мой оранжевый номерок чемпионки Европы еще на два года остается со мной. Конечно, защитить титул труднее, чем добыть его впервые, потому что одно дело, когда ты пришел соревноваться, за что-то бороться, а другое – когда ты выходишь на старт с титулом. Он сейчас твой, но наступает момент, когда ты понимаешь – или он у тебя останется, или ты его потеряешь. В первую очередь это трудно психологически.



Как вели себя соперницы? Немножко поджали, но это не было умышленно.



Ловушка на финишной прямой? Да, но я не испугалась. Мне повезло, что я еще до старта сумела успокоиться и трезво оценивать ситуацию в забеге, обдумывать, что происходит на дистанции. Так что я видела, кто меня закрывает. К счастью, с этой ловушки я успешно выбралась.



Бронза Ольги Ляховой? Я была очень рада, что на пьедестале будет две украинки. Это круто!", – приводит слова Прищепы Федерации легкой атлетики Украины.

Напомним, что Ольга Ляховая прибежала третей. Для нее это первая медаль на европейском первенстве.

Ранее сообщалось, что украинка Анна Рыжикова выиграла серебряную медаль в забеге на 400 метров с барьерами.

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