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Ляховая: Прищепа стала чемпионкой и помогла мне выиграть бронзу

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Ольга Ляховая рассказала о забеге на 800 метров, который стал победным для Украины.
Ольга Ляхова и Наталья Прищепа после забега на 800 метров
Ольга Ляхова и Наталья Прищепа после забега на 800 метров
Getty Images

Украинская легкоатлетка Ольга Ляховая поделилась эмоциями после забега на 800 метров на чемпионате Европы, где она прибежала третьей. 

"Это была моя большая цель. Я очень хотела быть на пьедестале, и, конечно, хотелось выиграть. Но сейчас эта бронза на вес золота. Это моя первая медаль на европейском уровне, и поэтому я очень-очень счастлива. Благодарна всем, кто тренировал меня, помогал, психологически поддерживал. Это просто невероятно!

Я помню все! Помню, что тактически ошиблась, бежала неизвестно где, позади всех. Но потом постаралась расслабиться, потому что знала, что самое важное будет на финише. У меня все получилось. Я стала за Наташей Прищепой, потому что знала, что она будет выходить вперед. И рядом с ней было единственное место в группе, в которое я могла протиснуться. Потому что там была такая шеренга атлеток, что невозможно было даже найти какую-то щель. А так, получается, Наталья и сама стала чемпионкой, и мне помогла стать бронзовой медалисткой", – приводит слова спортсменки Федерация легкой атлетики Украины.

Напомним, что Прищепа прибежала первой, защитив звание чемпионки Европы 2016 года.

Ранее украинка Анна Рыжикова выиграла серебряную медаль в забеге на 400 метров с барьерами.

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Теги: легкая атлетика, чемпионат Европы, Ольга Ляховая, Наталья Прищепа
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