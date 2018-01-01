Ляховая: Прищепа стала чемпионкой и помогла мне выиграть бронзу
Украинская легкоатлетка Ольга Ляховая поделилась эмоциями после забега на 800 метров на чемпионате Европы, где она прибежала третьей.
"Это была моя большая цель. Я очень хотела быть на пьедестале, и, конечно, хотелось выиграть. Но сейчас эта бронза на вес золота. Это моя первая медаль на европейском уровне, и поэтому я очень-очень счастлива. Благодарна всем, кто тренировал меня, помогал, психологически поддерживал. Это просто невероятно!
Я помню все! Помню, что тактически ошиблась, бежала неизвестно где, позади всех. Но потом постаралась расслабиться, потому что знала, что самое важное будет на финише. У меня все получилось. Я стала за Наташей Прищепой, потому что знала, что она будет выходить вперед. И рядом с ней было единственное место в группе, в которое я могла протиснуться. Потому что там была такая шеренга атлеток, что невозможно было даже найти какую-то щель. А так, получается, Наталья и сама стала чемпионкой, и мне помогла стать бронзовой медалисткой", – приводит слова спортсменки Федерация легкой атлетики Украины.
Напомним, что Прищепа прибежала первой, защитив звание чемпионки Европы 2016 года.
Ранее украинка Анна Рыжикова выиграла серебряную медаль в забеге на 400 метров с барьерами.
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