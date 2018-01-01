У Никифорова могут забрать бронзу чемпионата Европы

Организаторы турнира допустили ошибки при замере результатов.

Украинский прыгун в длину Сергей Никифоров может лишиться бронзовой медали чемпионата Европы по легкой атлетике.

Шведская команда подала апелляцию, утверждая, что организаторы неоднократно ошибались при замере результатов. По их мнению,Тобиас Монтлер Нильссон прыгнул дальше, чем на 8,02м, которые зафиксировали в протоколе. В свою очередь, немецкий прыгун Фабиан Хайнле, который стал серебряным призером, на самом деле не достиг отметки в 8,13м.

В данный момент комиссия проводит собственное расследование, и пока неизвестно, останется ли бронза в активе украинца. Украинская сторона отмечает, что Никифоров тоже прыгнул дальше, чем 8,13м.

PS: После пересмотра результатов украинец сохранил свою позицию в зачете и сегодня получит бронзовую медаль чемпионата Европы.

Напомним, что, помимо Никифорова, украинская команда уже выиграла две медали на чемпионате Европы в Берлине. Марьян Закальницкий завоевал золото в спортивной ходьбе. В этой же дисциплине Алина Цвилий выиграла серебряную медаль

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