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Украинец Никифоров сенсационно выиграл бронзу в прыжках в длину

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Юрий Никифоров впервые в карьере выиграл медаль чемпионата Европы.
Украинец Никифоров сенсационно выиграл бронзу в прыжках в длину
Getty Images

Украинец Юрий Никифоров стал обладателем бронзовой награды чемпионата Европы по легкой атлетике, который проходит в Берлине.

В секторе для прыжков в длину Никифоров показал третий результат – 8 м 13 см. Свою лучшую попытку Никифоров исполнил третьим прыжком, что позволяло ему на тот момент выйти на первое место.

Однако своим пятым прыжком украинца обошел грек Милтриадис Тентоглу (8,25 м), ставший в итоге чемпионом. А серебро досталось немцу Фабиану Хайнле, который, как и Никифоров, прыгнул на 8,13 м, но сделал это дважды – во второй и в шестой попытках.

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Теги: легкая атлетика
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