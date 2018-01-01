Килипко вышла в финал ЧЕ в прыжках с шестом

Украинка легко вошла в топ-12 финалисток.

Украинская легкоатлетка Марина Килипко спокойно вышла в финал чемпионата Европы в прыжках с шестом, показав результат в 4,45 метра.

Килипко с первой попытки взяла три стартовых высоты 4,20, 4,35 и 4,45 метра. Рекордную для себя высоту 4,50 м Килипко не штурмовала, поскольку уже после 4,45 м определились 12 финалисток.

Ранее сообщалось, что Пискунов стал седьмым на чемпионате Европы.

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