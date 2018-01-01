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Юный украинец Пискунов стал седьмым на чемпионате Европы

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Греб Пискунов показал достойный результат для себя.
Глеб Пискунов
Глеб Пискунов
Getty Images

Украинский метатель молота Глеб Пискунов занял седьмое место в финале чемпионата Европы, который стал дебютным для 19-летнего легкоатлета.

Пискунов стабильно выполнял все свои попытки, отправляя их примерно на одно и то же расстояние. В лучшей попытке Глеб метнул молот на 74,62 метра.

Отметим, что в 2016 году Пискунов в 18 лет завоевал серебро юниорского чемпионата мира, а в прошлом году завоевал золото молодежного чемпионата Европы.

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Теги: легкая атлетика, Глеб Пискунов, чемпионат Европы
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