Поступок дня: украинка после финиша вернулась за упавшей соперницей

Наталья Прищепа помогла сопернице достаться финиша.

Украинская легкоатлетка Наталья Прищепа продемонстрировала настоящее спортивное благородство во время своего забега в квалификации континентального первенства-2018 в Берлине.

Прищепа финишировала первой в своем забеге и отобралась в полуфинал, но вместо празднования она вернулась на дорожку за бельгийкой Рене Эйкенс, которая упала на беговую

Бельгийка была настолько огорчена падением, что начала плакать прямо на дорожке, но украинка Прищепа вернулась после финиша, под аплодисменты публики помогла своей сопернице подняться и завершить забег.

Some good sportsmanship from reigning European 800m champion Nataliya Pryshchepa. 👍#EC2018 pic.twitter.com/8tWyexaCqe — European Athletics (@EuroAthletics) 7 августа 2018 г.

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