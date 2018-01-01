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Украинка Цвилий выиграла серебро ЧЕ по легкой атлетике, установив национальный рекорд

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Алина Цвилий выиграла серебряную медаль по спортивной ходьбе.
Алина Цвилий
Алина Цвилий
НОК

Украинка Алина Цвилий выиграла серебряную медаль чемпионата Европы по легкой атлетике в спортивной ходьбе.

Цвилий преодолела 50 километров за 4:12:44 часа, тем самым, установив новый рекорд Украины. Алина пропустила вперед лишь 38-летнею спортсменку из Португалии Инес Энрикес. 

Еще две украинки Кристина Юдкина и Василина Витовчук заняли на этой дистанции 4 и 5 места – соответственно.

Ранее сообщалось, что Марьян Закальницкий завоевал первую медаль сборной Украины на чемпионате Европы по легкой атлетике в Берлине.

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Теги: легкая атлетика, чемпионат европы, Алина Цвилий
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