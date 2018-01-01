Украинка Цвилий выиграла серебро ЧЕ по легкой атлетике, установив национальный рекорд
Алина Цвилий выиграла серебряную медаль по спортивной ходьбе.
Украинка Алина Цвилий выиграла серебряную медаль чемпионата Европы по легкой атлетике в спортивной ходьбе.
Цвилий преодолела 50 километров за 4:12:44 часа, тем самым, установив новый рекорд Украины. Алина пропустила вперед лишь 38-летнею спортсменку из Португалии Инес Энрикес.
Еще две украинки Кристина Юдкина и Василина Витовчук заняли на этой дистанции 4 и 5 места – соответственно.
Ранее сообщалось, что Марьян Закальницкий завоевал первую медаль сборной Украины на чемпионате Европы по легкой атлетике в Берлине.
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