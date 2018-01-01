Украинский ходок Закальницкий выиграл золото на чемпионате Европы

Марьян Закальницкий завоевал первую медаль сборной Украины на чемпионате Европы по легкой атлетике в Берлине.

Украинский ходок Марьян Закальницкий выиграл дебютную медаль для нашей сборной на чемпионате Европы по легкой атлетике, который проходит в Берлине, Германия.

Закальницкий прошел 50 километров за 3:46:32 час, опередив чемпиона Олимпийский игр Матея Тота. Тройку замкнул спортсмен из Беларуси Дмитрий Дзюбин.

Напомним, что вчера Никифоров вышел в финал соревнований по прыжкам в длину. Также Пискунов вышел в финал соревнований по метанию молота.

Ранее сообщалось, что украинка Стуй травмировалась в квалификационном забеге.

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