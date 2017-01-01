Пискунов вышел в финал соревнований по метанию молота на ЧЕ в Берлине

Украинец показал 10-й результат и этого хватило для финала.

Украинский легкоатлет Глеб Пискунов вышел в финал соревнований по метанию молота, которые проходят на чемпионате Европы в Берлине.

В своей третьей попытке Пискунову удалось отправить снаряд на 74,18 м. Таким образом, он занял 10-е место и обеспечил себе участие в финале. Но, по словам самого спортсмена, это все еще не тот результата, которого он ожидает.

“Не привык делать две разминочные попытки. В юношах и юниорах по-другому. Первую зачетную попытку легко метнул, но этого не хватало для финала. На второй попытке во входе зацепил резину. Думаю, переволновался, но потом мандраж ушел, и в 3-й попытке хорошо пошло.

Думаю, можно еще добавлять. Постараюсь в финале, как минимум, показать свой тренировочный результат 75 метров. Посмотрим, что получится. Но мне для того, чтобы улучшать результаты, нужно еще по антропометрическим данным вырасти. Чем больше вес у спортсмена, тем дальше он метает. Хотя, технику я тоже сейчас пытаюсь поменять”, - приводит слова Пискунова Xsport.ua.

Ранее в финал соревнований по прыжкам в длину прошел Сергей Никифоров.

Не слишком удачно чемпионат Европы начался для Кристины Стуй, которая получила травму в квалификационном забеге на 100м.

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