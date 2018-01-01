Никифоров вышел в финал соревнований по прыжкам в длину на ЧЕ в Берлине

Украинец смог показать нужный результат с третьей попытки.

Украинский легкоатлет Сергей Никифоров прошел квалификацию и обеспечил себе место в финале соревнований по прыжкам в длину, которые проходят на чемпионате Европы по легкой атлетике, стартовавшем в Берлине.

В последней, 3-й попытке квалификации, чемпиону Украины удалось улучшить свой результат на 6 см, прыгнув на 7,75 м. Это далеко не лучший результат украинца, но и этого хватило, чтобы попасть в финал.

“Я собирался, как мог, перед 3-й попыткой, и понимал, что все – пан или пропал. Было очень тяжело из-за того давления, которое я ощущал. Ведь вторую попытку я улетел за 8 метров, но заступил каких-то 2 см. Постарался вынуть из себя все. Я приложил много усилий и теперь впереди финал. На него нужно выйти с еще большими силами и уверенностью. Буду готовиться, и стараться, чтобы одержать победу”,- приводит слова Никифорова Xsport.ua.

Финал в этой дисциплине состоится 8 августа.

Отметим, что на чемпионате Украины в Луцке Никифоров показал лучший результат в Европе – 8,23 м.

Не слишком удачно чемпионат Европы начался для Кристины Стуй, которая получила травму в квалификационном забеге на 100м.

Тем временем, в Глазго проходит объединенный чемпионат Европы по летним видам спорта. На нашем сайте доступен общий медальный зачет.

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