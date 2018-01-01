Стуй травмировалась в квалификационном забеге

Украинка смогла подняться и завершить забег, но турнир для нее завершен.

Старт чемпионата Европы по легкой атлетике ознаменовался для сборной Украины травмой Кристины Стуй.

Украинская легкоатлетка участвовала в квалификационном забеге на 100 метров. На этой дистанции Стуй претендовала на выход в финал, но уже в первом забеге турнир для нее закончился. Она неплохо стартовала, но на середине дистанции схватилась за бедро и упала.

К чести спортсменки, она смогла встать и закончить забег, но о результате, безусловно, можно забыть

Напомним, что, параллельно чемпионату Европы по легкой атлетике, проходит объединенный чемпионат Европы по летним видам спорта. На нашем сайте можно ознакомиться с медальным зачетом турнира.

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