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Стуй травмировалась в квалификационном забеге

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Украинка смогла подняться и завершить забег, но турнир для нее завершен.
Кристина Стуй
Кристина Стуй
xsport.ua

Старт чемпионата Европы по легкой атлетике ознаменовался для сборной Украины травмой Кристины Стуй.

Украинская легкоатлетка участвовала в квалификационном забеге на 100 метров. На этой дистанции Стуй претендовала на выход в финал, но уже в первом забеге турнир для нее закончился. Она неплохо стартовала, но на середине дистанции схватилась за бедро и упала.

К чести спортсменки, она смогла встать и закончить забег, но о результате, безусловно, можно забыть

Напомним, что, параллельно чемпионату Европы по легкой атлетике, проходит объединенный чемпионат Европы по летним видам спорта. На нашем сайте можно ознакомиться с медальным зачетом турнира.

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Теги: легкая атлетика, чемпионат Европы, Кристина Стуй
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