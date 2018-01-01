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Российского топового легкоатлета отстранили от соревнований накануне старта ЧЕ

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Даниил Лысенко не сможет принять участие в чемпионате Европы.
Даниил Лысенко
Даниил Лысенко

Российский прыгун в высоту Данил Лысенко временно отстранен на неопределенный срок из-за подозрения в нарушении антидопинговых правил, в связи с чем он не сможет выступить на чемпионате Европы в Берлине. Об этом сообщается на сайте Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF).

IAAF завела дело на Лысенко в связи с нарушением правил доступности (пропуск трех допинг-тестов в течение 12 месяцев) и наложила временное отстранение до завершения расследования. 21-летнему россиянину грозит дисквалификация сроком до двух лет.

"Лысенко не предоставил информацию о своем местонахождении и не смог сделать возможным прохождения допинг-тестов во внесоревновательный период", - говорится в сообщении.

"Сам виноват. Да, относился к заполнению системы ADAMS, так скажем, поверхностно. Это моя халатность", - заявил Лысенко.

Лысенко является серебряным призером чемпионата мира 2017 года в Лондоне, а также победителем чемпионата мира 2018 года в помещении, который прошел в британском Бирмингеме. В текущем сезоне он одержал победы на этапах "Бриллиантовой лиги" в Монако и в Лозанне. В Монако россиянин повторил лучший результат сезона в мире, преодолев планку на высоте 2,40 м.

Чемпионат Европы по легкой атлетике пройдет с 6 по 12 августа.

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Теги: легкая атлетика, допинг
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