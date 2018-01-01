Украинского легкоатлета дисквалифицировали на полгода за длинный язык

Антон Грабовский раскритиковал спонсора ФЛАУ.

Федерация легкой атлетики Украины (ФЛАУ) на полгода дисквалифицировала бегуна Антона Грабовского. Об этом сообщается на официальном сайте ФЛАУ.

Сообщается, что причиной дисквалификации стали неэтичные высказывания спортсмена в адрес экипировки сборной Украины, которая предоставлена компанией ASICS.

По сообщению ФЛАУ, поступок Грабовского поставил под угрозу контракт Федерации с техническим партнером и интересы легкоатлетов сборной.

Ранее сообщалось, что украинская бегунья Стеценко дисквалифицирована из-за допинга.