Дисквалификацию российских легкоатлетов продлили, Украину серьезно проверят

Всероссийская федерация легкой атлетики не восстановлена.

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) приняла решение пока не восстанавливать в правах Всероссийскую федерацию легкой атлетики (ВФЛА).

Членство ВФЛА в IAAF было приостановлено в ноябре 2015 года. Основанием для этого послужили выводы комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) после расследования нарушений антидопинговых правил в российской легкой атлетике.

В международных соревнованиях российские легкоатлеты по-прежнему будут участвовать в нейтральном статусе.

Также IAAF включила Украину в группу A, в которую входят страны с наиболее высоким риском употребления допинга. В эту же группу были включены федерации легкой атлетики Беларуси, Кении и Эфиопии. Такое заявление сделал президент организации Себастьян Коу на пресс-конференции.

Это означает, что спортсмены из Украины, Белоруссии, Кении и Эфиопии должны быть проверены на допинг минимум три раза перед чемпионатом мира, который пройдет осенью 2019 года в Катаре.

Ранее сообщалось, что украинская бегунья Стеценко дисквалифицирована из-за допинга, а легкоатлет Руслан Дмитренко подозревается в употреблении допинга.

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