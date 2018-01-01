Левченко осталась без медали Бриллиантовой лиги в Лондоне

Украинка стала лишь седьмой, не сумев покорить высоту 1,94 м.

Лучшая легкоатлетка Украины Юлия Левченко осталась без медали на этапе Бриллиантовой лиги в Лондоне.

Юлия после победы на чемпионате Украины, видимо, не успела восстановиться, потому что после трех удачных стартовых попыток лишь со второй попытки взяла высоту 1,91 м, а 1,94 и ей и вовсе не покорились. Вообще эту высоту взяли только две спортсменки, поэтому несмотря на седьмое место она осталась в шаге от медали – если бы взяла 1,91 м с первой попытки или просто не сбила планку на 1,94 м, была бы с бронзой (на чемпионате Украины в четверг она взяла 1,96 м).

Победу за победу вели россиянка Мария Ласицкене и итальянка Елена Валлортигара из Италии, которая внезапно установила личный рекорд, прыгнув на 202 см. Но этого оказалось мало, чтобы выиграть у Ласицкене, которая вернулась на привычный высочайший уровень, прыгнув на 204 см.

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