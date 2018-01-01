ЧУ по легкой атлетике: первое золото Пискунова и стабильность Килипко

В Луцке прошел третий день чемпионата Украины по легкой атлетике.

В третий день чемпионата Украины по легкой атлетике разыграли шесть комплектов наград Громкой неожиданностью стала победа в секторе для метания молота 19-летнего атлета из Херсона Глеба Пискунова. Чемпион мира среди юношей, серебряный призер чемпионата мира и чемпион Европы среди юниоров, он только с этого года полностью сосредоточился на «взрослом» снаряде (7,260 кг), и сразу победил на национальной арене. В Луцке пять попыток Глеба были результативными, и каждая из них гарантировала бы ему "золото". Ведь серебряный призер Сергей Регеда и бронзовый призер Владимир Мисливчук отстали от него более чем на 3,5 метра (соответственно, 70.01 и 69.92). А Пискунов метал стабильно 70 метров и победил с результатом 73.60. И теперь у него впереди дебютный престижный взрослый международный форум - чемпионат Европы в Берлине.

В женском молоте, на радость местным болельщикам, так же уверенно победила Ирина Климец - 69.96, тогда как ближайшая конкурентка Алена Шамотин с Днепропетровщины в лучшей попытке метнула снаряд на 66.68.



В прыжках с шестом вне конкуренции была харьковчанка Марина Килипко. Победу действующей рекордсменке Украины обеспечил результат 4 м 50 см. Она стала чемпионкой Украины в четвертый раз подряд.

Интересной получилась борьба в прыжках в высоту. Судьба первого места решилась количеством использованных попыток. По этому дополнительному показателю призер чемпионатов мира и Европы Андрей Проценко из Херсона обошел львовянина Дмитрия Демьянюка (оба атлета показали результат 2.26).

В женском беге на 3000 метров с препятствиями лучшей стала Наталья Стребкова из Тернопольщины (10.05,16), а на дистанции 5000 у мужчин - представитель Житомира Василий Коваль (14.02,04).

Первый день чемпионата Украины по легкой атлетике

Второй день чемпионата Украины по легкой атлетике