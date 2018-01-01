Установлен мировой рекорд в женском забеге на 3000 метров с препятствиями

Кенийская спортсменка привезла предыдущему рекорду больше 5 секунд.

Легкоатлетка из Кении Беатрис Чепкоеч побила мировой рекорд в забеге на 3000 метров с препятствиями.

На этапе Бриллиантовой лиги в Монако, 27-летняя кенийка пробежала дистанцию за 8 минут 44,32 секунды.

Предыдущий мировой рекорд составлял 8.52,78, его два года назад в Париже установила Рут Джебет из Бахрейна.

До этого лучшим показателем Чепкоеч был результат месячной давности в Париже. Тогда ей понадобилось 8 минут 59,36 секунды.

Напомним, что украинская легкоатлетка Юлия Левченко взяла серебро на этапе Бриллиантовой лиги.

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