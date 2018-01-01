ЧУ по легкой атлетике: победа Левченко и много рекордов во второй день

На чемпионате Украины по легкой атлетике в Луцке состоялся второй соревновательный день.

Второй день чемпионата Украины-2018 по легкой атлетике отличился новым молодежным рекордом Украины, а также еще рядом высоких результатов, показанных при сверхострой конкуренции.

Сначала - о рекорде, который покорился Александру Соколову из Николаевской области. В финале бега на 100 метров он установил новый молодежный рекорд Украины - 10,17 секунды! Он всего одной сотой уступил победителю Сергею Смелику (Донецкая обл.). И если в активе Смелика по сей день уже был норматив на чемпионат Европы (он составляет 10,35), то 20-летний Соколов выполнил его впервые.

Как и планировалось, изюминкой соревновательного дня стало противостояние представительниц прекрасного пола в секторе для прыжков в высоту. Напомним, шести украинкам удалось выполнить норматив на чемпионат Европы. И три из них, которые имели до этого лучшие результаты, и разыграли между собой награды чемпионата Украины. После того, как Ирина Геращенко завершила соревнования с результатом 1.83, а Юлия Чумаченко с 1.88, в секторе остались Оксана Окунева из Николаева, харьковчанка Екатерина Табашник и киевлянка Юлия Левченко. Окунева хорошо заставила понервничать своих болельщиков. 1.90, 1.92 и 1.94 она брала только с последней, третьей попытки. Вероятно, именно потраченных во время них сил (она вообще сделала в этот день 18 прыжков!) ей не хватило, когда дело дошло до того, как позже выяснилось, решающих 1.96. Левченко и Табашник взяли их с первого раза (Левченко вообще до этой отметки отпрыгала все чисто), а вот 1.98 и 2.00 (Юлия перенесла на них две свои попытки) девушкам не покорились. Итак, Левченко - чемпионка Украины (1.96), Табашник - серебряный призер (1.96), Окунева - бронзовая (1.94).

Напомним, на главном старте сезона - чемпионате Европы, который 7-12 августа состоится в Берлине, от одной страны в каждой дисциплине может выступить максимум три атлета. И если в женской высоте у нас было шесть девушек с нормативами, то на 400-метровке - сразу девять атлеток. Правда, кроме "индивидуальной" тройки здесь шла также борьба за место в эстафетной команде 4х400 м. Финал получился сверхнапряженным. Он был медленнее, чем квалификационные забеги, которые проводились накануне, ведь на первое место вышла тактическая борьба. И ее у соперниц выиграла киевлянка Татьяна Мельник (52,71), которая на финише на шесть сотых секунды опередила Анну Рыжикову-Ярощук из Днепра (52,77). Бронзу завоевала жительница Запорожья Анастасия Брызгина (53,12). Четвертой финишировала Ольга Ляхова (53,26), пятой - Алина Логвиненко (53,33), шестой - Ольга Бибик (53,65).

Порадовали соревнования по прыжкам в длину. У мужчин вся тройка призеров установила личные рекорды. Причем двум атлетам удалось перелететь за 8-метровую отметку, добавив зачетных сантиметров до уже выполненных нормативов на Берлин. Победил Сергей Никифоров с Киевщины (8.23), а серебро досталось Владиславу Мазуру с Житомирщины (8.07).

У женщин здесь, как и ожидалось, золото разыграли киевлянка Кристина Гришутина и Марина Бех из Хмельницкой области. Победила Бех - 6.86 (правда, ветер во время этого прыжка составлял +2,2 м/с). Гришутина, повторив личный рекорд 6.81 - вторая.

В очередной раз в этом сезоне обновила личный рекорд киевлянка Кристина Стуй. На этот раз она выиграла стометровку со временем 11,20. Харьковчанка Алина Калистратова стала второй (11,64), а бронза, что интересно, досталась Анне Плотициний с Киевщины (11,69), которая, напомним накануне выиграла барьерную стометровку.

У мужчин вне конкуренции на 400-метровке был сумчанин Виталий Бутрым (46,04), а у женщин на 800-метровке - действующая чемпионка Европы на этой дистанции Наталья Прищепа из Ровно (2.01,84).

Наконец имеем украинский норматив в метании копья. Заветный 80-метровый рубеж покорился представителю Запорожья Юрию Кушнируку (80.55). В беге на 10000 метров, также впервые выполнив берлинские нормативы, да еще и побив собственные рекорды, торжествовали Елена Сердюк из Харьковщины (32.48,54) и киевлянка Евгения Прокофьева (32.59,58).

Итак, день оказался удивительно ярким. Единственное, что огорчило - это сообщение чемпиона мира по прыжкам в высоту Богдана Бондаренко, которое он сделал во время пресс-конференции на стадионе Авангард. К сожалению, Богдану не удалось полностью восстановиться после операции на колене, и он вынужден будет пропустить и чемпионат Украины, и чемпионат Европы. Чтобы лучше подготовиться к главным стартам следующих сезонов - чемпионата мира-2019 и Олимпийских игр-2020.