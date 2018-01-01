ЧУ по легкой атлетике: результаты первого дня

Артем Шаматрин выиграл с личным рекордом, подтвердив норматив на чемпионат Европы.

В первый день чемпионата Украины по легкой атлетике, который 18 июля стартовал в Луцке, было разыграно шесть комплектов наград.

В барьерном спринте победы, подтвердив свои нормативы на главный старт сезона - чемпионат Европы, получили киевлянин Артем Шаматрин и представительница Киевской области Анна Плотицина.

Причем Артем при этом установил еще и личный рекорд - 13,80. Также "PB" покорился серебряному призеру, еще одному столичному спортсмену Богдану Черномазому (13,91), а на третью ступеньку пьедестала почета здесь поднялся многоборец из Запорожья Алексей Касьянов (13,99).

Анна Плотицина победила со временем 13,24, а в предварительном забеге была еще быстрее - 13,19. Серебряный призер киевлянка Анна Чубковцова в полуфинале уложилась в берлинский норматив ЕА (13,23), но, к сожалению, зачислен он не будет, поскольку ветер во время забега был +2,5 м / с. Кстати, также из-за ветра (+3,2 м / с) не попадет в реестр результат победительницы квалификации в прыжках в длину киевлянки Кристины Гришутиной - 6.71, но у нее уже есть норматив на ЧЕ.

В толкании ядра победы праздновали представители Киевской области Ольга Голодная (16.84) и Виктор Самолюк (19.12), в беге на 10000 метров у мужчин - киевлянин Николай Нижник (29.23,46), а в прыжках с шестом у мужчин - днепрянин Иван Еремин (5.30 ). Единственный отечественный шестовик, который имеет норматив на Берлин (5.55), Владислав Малыхин с результатом 5.20 получил лишь бронзу, уступив по пробам еще и Кириллу Киру.

Состоялся в первый день чемпионата Украины также ряд квалификационных соревнований. Среди них отметим в первую очередь забеги женщин на 400 метров. В этой дисциплине, напомним, сразу 9 украинок имеют нормативы на чемпионат Европы. И четырем из них уже в предварительном забеге удалось его подтвердить - Татьяне Мельник (52,42), Анне Рыжиковой (52,44), Алине Логвиненко (52,58) и Ольге Ляховой (53,14). В четверг нас ожидает очень горячий финал.

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